Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Кино
Актёры фильма «Зулейха открывает глаза» ответили, остались ли Зулейха и Игнатов вместе
Kazanfirst.ru вчера в 13:25
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
Общество
Сергей Харитонов обратился к Александру Лукашенко
Популярный российский тяжеловес Сергей Харитонов поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав главу соседнего государства «самым адекватным экспертом по коронавирусу на планете».
FightTime.ru 04:56
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Авто
Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor 22 апреля в 15:11
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
Футбол
Игроки «Арсенала» вернутся к тренировкам на базе на следующей неделе
Игроки «Арсенала» со следующей недели смогут вернуться на клубную тренировочную базу, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 13:30
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Авто
В России открыли автосалон новых советских машин
Предусмотрена в автосалоне даже своеобразная ремонтная зона, где занимаются реставрацией старых авто.
CarsWeek.ru 23 апреля в 02:21
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Экономика
Решетников: правительство вырабатывает меры поддержки авиаперевозчиков
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в эфире телеканала Россия-24 о том, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок.
Аргументы и Факты 11:36
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 23 апреля в 08:43
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия
Подросток зарезал младшего брата из-за троллинга в онлайн-игре
Как стало известно 5-tv.ru, подросток зарезал младшего брата, впав в истерику из-за онлайн-игры, пока матери не было дома.
Пятый канал 14:24
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31