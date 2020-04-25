Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса

Комсомольская правда09:28

Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Известия09:47

Российские врачи опубликовали список погибших от коронавируса коллег

News.ru09:39

В Сети разместили «список памяти» с именами умерших врачей с COVID-19

РЕН ТВ09:36

Российские врачи опубликовали «Список памяти» погибших от коронавируса коллег

URA.Ru12:30

Опубликован список погибших во время пандемии COVID-19 российских врачей

РИА Новости08:55

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Lenta.ru07:40
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Газета.Ru 14:10
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Кино

Актёры фильма «Зулейха открывает глаза» ответили, остались ли Зулейха и Игнатов вместе

Kazanfirst.ru вчера в 13:25
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Общество

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония

RT на русском 13:07
1
Кино

Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
2
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
392
Общество

Сергей Харитонов обратился к Александру Лукашенко

Популярный российский тяжеловес Сергей Харитонов поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав главу соседнего государства «самым адекватным экспертом по коронавирусу на планете».
FightTime.ru 04:56
Общество

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
24
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
253
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
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Авто

Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta

На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor 22 апреля в 15:11
83
Общество

Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время

Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,7K
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
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Футбол

Игроки «Арсенала» вернутся к тренировкам на базе на следующей неделе

Игроки «Арсенала» со следующей недели смогут вернуться на клубную тренировочную базу, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 13:30
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
2
Шоу-бизнес

Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко

РИА Новости 02:30
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
1,3K
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Авто

В России открыли автосалон новых советских машин

Предусмотрена в автосалоне даже своеобразная ремонтная зона, где занимаются реставрацией старых авто.
CarsWeek.ru 23 апреля в 02:21
116
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
281
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
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Экономика

Решетников: правительство вырабатывает меры поддержки авиаперевозчиков

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в эфире телеканала Россия-24 о том, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок.
Аргументы и Факты 11:36
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 23 апреля в 08:43
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Происшествия

Подросток зарезал младшего брата из-за троллинга в онлайн-игре

Как стало известно 5-tv.ru, подросток зарезал младшего брата, впав в истерику из-за онлайн-игры, пока матери не было дома.
Пятый канал 14:24
4
Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
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Главное