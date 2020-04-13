Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Распоряжение о выделении денег на допвыплаты подписано по поручению президента, сообщил глава кабмина.
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Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Lenta.ru02:42

Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на выплаты медикам

Известия02:52

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Коммерсантъ02:49

Стала известна сумма, выделенная на доплаты медикам в Калининградской области

Русский Запад05:47

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

РИА Новости02:35

Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

ТАСС02:35

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Пятый канал02:57
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Кино

Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
22
Общество

Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости

Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
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Политика

Экс-министр обороны Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии, а ныне лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 05:34
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
668
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
2,8K
Транспорт

Объяснены правила пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
3,9K
Здоровье

Механизм дополнительных выплат медикам разработали в Ставропольском крае

"Разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:09
Футбол

Чемпионат Италии планируют проводить без зрителей до января 2021 года

Soccer.ru вчера в 05:42
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
51
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
665
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Авто

На продажу выставили BMW 325ix 1986 года без пробега

Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.
Авторамблер 03:45
Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

На московской стройке найден мужчина без головы.
Lenta.ru 05:34
2
Общество

Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс

В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Общество

В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых

В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
66
Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
1,3K
Общество

В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
11
Армия и оружие

Российская винтовка «Сумрак» удивила британского разведчика

СВЛК-14С «Сумрак», разработанная российской компанией Lobaev Arms, действительно является самой дальнобойной винтовкой в мире, и это звание носит уже три года.
ПолитРоссия вчера в 17:58
Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
7
Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

РБК 04:31
8
Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, который позволяет поиграть без VR

The GEEK 05:39
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
117
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
108
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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