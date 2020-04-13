Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Распоряжение о выделении денег на допвыплаты подписано по поручению президента, сообщил глава кабмина.
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Кино
Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»
Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости
Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
Политика
Экс-министр обороны Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы
Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии, а ныне лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 05:34
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Транспорт
Объяснены правила пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
Здоровье
Механизм дополнительных выплат медикам разработали в Ставропольском крае
"Разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:09
Футбол
Чемпионат Италии планируют проводить без зрителей до января 2021 года
Soccer.ru вчера в 05:42
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Авто
На продажу выставили BMW 325ix 1986 года без пробега
Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.
Авторамблер 03:45
Происшествия
На московской стройке нашли мужчину без головы
На московской стройке найден мужчина без головы.
Lenta.ru 05:34
Общество
Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс
В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
Армия и оружие
Российская винтовка «Сумрак» удивила британского разведчика
СВЛК-14С «Сумрак», разработанная российской компанией Lobaev Arms, действительно является самой дальнобойной винтовкой в мире, и это звание носит уже три года.
ПолитРоссия вчера в 17:58
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51