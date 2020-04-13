Правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимо поддержать работников, которые помогают больным с коронавирусом.

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