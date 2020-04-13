Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

Правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимо поддержать работников, которые помогают больным с коронавирусом.
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Стала известна сумма, выделенная на доплаты медикам в Калининградской области

Русский Запад05:47

Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

ТАСС02:35

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Коммерсантъ02:49

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Lenta.ru02:42

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

РИА Новости02:35

Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на выплаты медикам

Известия02:52

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Пятый канал02:57
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
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Общество

В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
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Общество

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
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Общество

Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Происшествия

В Чите залетевшая на балкон петарда вызвала пожар

Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства пожара на балконе квартиры жилого дома в Чите, причиной которого, предположительно, стала залетевшая петарда, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 09:13
Футбол

Футболист забил мяч прямым ударом с углового в чемпионате Белоруссии

Lenta.ru вчера в 14:07
Общество

В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
18
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
207
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
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Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
2
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
666
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
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Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
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Здоровье

В Китае предсказали вторую волну коронавируса

Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
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Общество

Голикова: в тяжелых очень быстро превращаются легкие больные

В ряде случаев заразившиеся коронавирусом, которые изначально являлись бессимптомными больными, начали болеть сильнее и превратились в тяжелобольных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Live24 08:25
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Политика

Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
371
Здоровье

В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом

COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
6
Общество

Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:49
Общество

Названы наиболее востребованные профессии после пандемии

В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
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Общество

Глава Забайкалья отказал в помощи пострадавшим от лесных пожаров

В этом году жители Забайкальского края, пострадавшие от пожаров, останутся без выплат – средств нет ни в федеральном, ни в региональном бюджетах из-за ситуации с нефтяными ценами и коронавирусом.
Эхо Москвы 05:00
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
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Биатлон

Голиков прокомментировал ситуацию с зарплатами в СБР

Экс-исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал о финансовой ситуации в союзе, сообщает «Р-Спoрт».
ProstoProSport 10:13
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о состоянии после госпитализации

Известия 10:28
681
Общество

Борис Джонсон выздоровел от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон протестирован на коронавирус с отрицательным результатом, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 08:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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