Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

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Главный онкоцентр страны пожаловался в Минздрав на качество российских лекарств

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СМИ: Онкоцентр им. Блохина пожаловался на качество российских дженериков

Накануне.Ru02:02
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