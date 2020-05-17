Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 761

Футбол Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 1

Общество В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба. 389

Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 26

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела. 259

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 211

Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 96

Футбол Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Унион» «Бавария» одержала выездную победу над «Унионом» в матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.

Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона названы По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти. 50

Общество Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации. 4

Здоровье В Ульяновской области за неделю коронавирусом заразились 47 медиков Тесты на коронавирус у 47 сотрудников медицинских организаций Ульяновской области дали положительный результат за прошедшую неделю, сообщил губернатор Сергей Морозов 17 мая в своем видеообращении, выложенном на официальной странице главы региона в Instagram.

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 168

Хоккей «Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ Атака у России была убойная, оборона тоже радовала громкими именами, неуверенность поначалу вызывала только вратарская линия Кошечкин – Ерёменко, и тренерский штаб до последнего ждал известий из-за океана, надеясь на приезд Евгения Набокова.

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Общество Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. 340

Единоборства Оверим победил нокаутом Харриса в главном бою турнира UFC В главном матче вечера тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим техническим нокаутом победил представителя США Уолта Харриса.