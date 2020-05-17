Общество
Live24Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Читать в источнике
Оценить25
Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются.
— Валерий Фальков, российский депутатРидус 05:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
Здоровье
Где выявили 52 человека с коронавирусом в Орловской области
За минувшие сутки в регионе по данным федерального штаба, число заражённых увеличилось на 52 человека.
Kursk.com вчера в 06:07
Политика
Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной
Ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает.
Известия вчера в 23:12
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Футбол
Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.
МК-Спорт 10:24
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Общество
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москва 24 15:10
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru 08:02
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Футбол
Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Культура
Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы
Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Футбол
Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Унион»
«Бавария» одержала выездную победу над «Унионом» в матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Sport24.ru 13:59
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
Здоровье
В Ульяновской области за неделю коронавирусом заразились 47 медиков
Тесты на коронавирус у 47 сотрудников медицинских организаций Ульяновской области дали положительный результат за прошедшую неделю, сообщил губернатор Сергей Морозов 17 мая в своем видеообращении, выложенном на официальной странице главы региона в Instagram.
ИА Красная Весна 14:54
Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Хоккей
«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ
Атака у России была убойная, оборона тоже радовала громкими именами, неуверенность поначалу вызывала только вратарская линия Кошечкин – Ерёменко, и тренерский штаб до последнего ждал известий из-за океана, надеясь на приезд Евгения Набокова.
Чемпионат 12:00
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 10:18
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Единоборства
Оверим победил нокаутом Харриса в главном бою турнира UFC
В главном матче вечера тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим техническим нокаутом победил представителя США Уолта Харриса.
РБК 02:08
Космос
Астрологи ждут конца света 4 июля 2020 года
Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света.
Актуальные Новости вчера в 10:39
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23