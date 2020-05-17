Общество
Live24Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
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77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа — как единственную форму государственной итоговой аттестации.
— Валерий Фальков, российский депутатИзвестия 04:16
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Здоровье
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Всего на 17 мая у 2605 человек подтвержден коронавирус, включая 149 детей. Выздоровели 1261 человек, в том числе 122 за сутки.
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Источник изображения: Dyson От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года.
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Общество
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Тюменская область с 18 мая переходит на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и свою работу возобновят предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины.
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УАЗ модернизировал систему контроля качества
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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
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Общество
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Международные рейсы могут открыться уже этим летом, надеется глава Минтранса России Евгений Дитрих.
НТР 24 03:30
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка
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Профиль вчера в 10:39
Здоровье
В Пермском крае выявили более 1000 зараженных коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае преодолело отметку в 1000 человек.
Рифей-Пермь 04:00
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
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Шоу-бизнес
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Здоровье
Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не болел
Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не был инфицирован. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
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Авто
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Общество
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Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
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РБК 05:52
Кино
Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона
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Футбол
Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 13:29