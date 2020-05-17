77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа — как единственную форму государственной итоговой аттестации.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 2 605 человек Всего на 17 мая у 2605 человек подтвержден коронавирус, включая 149 детей. Выздоровели 1261 человек, в том числе 122 за сутки. 753

Авто Мертворождённый электромобиль Dyson может стать донором технологий Источник изображения: Dyson От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года. 2

Общество Губернатор Тюменской области ослабил режим ограничений в регионе Тюменская область с 18 мая переходит на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и свою работу возобновят предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины. 7

Авто УАЗ модернизировал систему контроля качества Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0. 3

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 863

Футбол «Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.

Общество Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной. 19

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 923

Шоу-бизнес Ходченкова поразила подписчиков идеальными формами Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме.

Здоровье Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не болел Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не был инфицирован. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Политика Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе. 254

Авто Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power. 5

Общество Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. 291

Общество В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости. 477

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ). 7

Кино Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона 16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка». 1