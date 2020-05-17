Общество

Live24Live24Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Читать в источнике
Комментировать7
Валерий Фальков
77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа — как единственную форму государственной итоговой аттестации.
— Валерий Фальков, российский депутатИзвестия 04:16

Подробнее о событии

Стоимость обучения в вузах в следующем году будет на уровне 2019 года

Комсомольская правда09:15

Глава Минобрнауки назвал долю отказавшихся от госэкзаменов вузов

РБК06:16

Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены

РИА Новости04:40

Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате

ТАСС05:33

Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов

Российская газета04:51

Большинство вузов в РФ сохранили защиту дипломов и проведение госэкзаменов

Известия04:16

Все российские вузы проведут экзамены дистанционно

Коммерсантъ05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 2 605 человек

Всего на 17 мая у 2605 человек подтвержден коронавирус, включая 149 детей. Выздоровели 1261 человек, в том числе 122 за сутки.
Kursk.com 04:40
753
Общество

В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

Речь идёт об открытии летних веранд кафе и ресторанов в некоторых территориях Кузбасса.
Сибдепо 06:38
4
Авто

Мертворождённый электромобиль Dyson может стать донором технологий

Источник изображения: Dyson От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года.
3DNews 07:07
2
Общество

Губернатор Тюменской области ослабил режим ограничений в регионе

Тюменская область с 18 мая переходит на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и свою работу возобновят предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины.
Известия 05:49
7
Авто

УАЗ модернизировал систему контроля качества

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
Автоновости дня вчера в 14:35
3
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
3
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
2,6K
Общество

За отказ от теста на коронавирус грозит штраф

За отказ сдать мазок на коронавирус предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб.
Orengrad.ru вчера в 03:57
5,5K
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
1,9K
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
863
Футбол

«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Культура

В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон

RuNews24.ru 04:10
1
Общество

Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом

Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
19
Общество

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных рейсов

Международные рейсы могут открыться уже этим летом, надеется глава Минтранса России Евгений Дитрих.
НТР 24 03:30
166
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
923
Происшествия

Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка

Gazeta.SPb вчера в 07:35
111
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков

Профиль вчера в 10:39
909
Здоровье

В Пермском крае выявили более 1000 зараженных коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае преодолело отметку в 1000 человек.
Рифей-Пермь 04:00
46
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52
3
Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
1,3K
Шоу-бизнес

Любовь Успенская сообщила, что ее близкие умерли от коронавируса

Московский Комсомолец 09:01
Шоу-бизнес

Ходченкова поразила подписчиков идеальными формами

Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме.
Pravda.Ru вчера в 10:21
Здоровье

Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не болел

Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не был инфицирован. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Политика

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
254
Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
5
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
291
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
477
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
7
Кино

Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона

16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
1
Футбол

Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное