с чего всё началось

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Политика Путин оценил потери Европы и России от санкций Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 74 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Политика ЛДПР требует запрета КПРФ из-за экономического форума в Орле Москва, 14 марта 2020, 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.

Шоу-бизнес Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.

Общество Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.