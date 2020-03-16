Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
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с чего всё началось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте
 «Эха Москвы».
Коммерсантъ00:57

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Российские ученые, юристы, писатели и деятели культуры выступили против изменения Конституции

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Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Piter.tv03:29
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Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.
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Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
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Политика

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
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Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
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В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
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Политика

ЛДПР требует запрета КПРФ из-за экономического форума в Орле

Москва, 14 марта 2020, 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.
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Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
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По словам туорператоров, в российском туристическом бизнесе работают несколько миллионов россиян.
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Медики и специалисты Роспотребнадзора ждут результатов анализа красноярца, у которого, по предварительной информации, был обнаружен коронавирус.
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Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы

Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
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Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

В деле экс-полковника Захарченко пропали $250 тысяч

В деле бывшего полковника Министерства внутренних дел (МВД) России Дмитрий Захарченко пропали $250 тысяч, сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.
Газета.Ru 13 марта в 17:19
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