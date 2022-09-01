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Российские застройщики существенно ограничили предложение жилья из-за падения спроса

Число выведенных на рынок крупных жилых комплексов в первом полугодии сократилось на 22%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Infoline.
ПРАЙМ
Спад активности покупателей и увеличение стоимости строительства заставили девелоперов занять выжидательную позицию: число выведенных на рынок крупных жилых комплексов в первом полугодии сократилось на 22%.
Коммерсантъ
Общая стоимость новых проектов составила 1,97 трлн рублей, что на 34% меньше, чем в прошлом году (2,63 трлн).
66.ru
По расчетам «Циан.Аналитики», число заключенных в первом полугодии в России договоров долевого участия сократилось на 10% год к году, до 382,2 тыс.
Коммерсантъ

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«Ъ»: застройщики сократили на 22 процента вывод на рынок новых крупных жилых комплексов
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