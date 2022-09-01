ПРАЙМРоссийские застройщики существенно ограничили предложение жилья из-за падения спросаЧисло выведенных на рынок крупных жилых комплексов в первом полугодии сократилось на 22%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Infoline.ПРАЙМСпад активности покупателей и увеличение стоимости строительства заставили девелоперов занять выжидательную позицию: число выведенных на рынок крупных жилых комплексов в первом полугодии сократилось на 22%.КоммерсантъОбщая стоимость новых проектов составила 1,97 трлн рублей, что на 34% меньше, чем в прошлом году (2,63 трлн).66.ruПо расчетам «Циан.Аналитики», число заключенных в первом полугодии в России договоров долевого участия сократилось на 10% год к году, до 382,2 тыс.КоммерсантъЧитать далееСвернуть66.ru66.ruЛопасня.ruГазета.RuDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событии«Ъ»: застройщики сократили на 22 процента вывод на рынок новых крупных жилых комплексовLenta.ru04:25Застройщики ждут лучших временКоммерсантъ18:06Самое цитируемоеВ России число новых жилых комплексов упало на 22%Московский Комсомолец03:41Число новых жилых комплексов в России сократилось на 22%Газета.Ru00:54Российские застройщики существенно ограничили предложение жилья из-за падения спросаПРАЙМ00:16Девелоперы в регионах ограничили вывод новостроек на рынок, чтобы удержать цены66.ru23:05В России за полгода на 22% сократилось число выведенных на рынок крупных жилых комплексовЦентральная Служба Новостей01:15Показать ещёОценить45Поделиться