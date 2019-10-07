Армия и оружие
ИзвестияРоссийские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии. База расположена в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж.
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«Из Америки с любовью». Журналисты показали, что нам оставила армия США на базе в Сирии
Телеканал 360°вчера в 16:10
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Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск 17 октября в 00:43
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК вчера в 08:58
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 05:05
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
Политика
В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском вчера в 19:35
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Политика
Путиным подписан указ о создании Военно-строительной компании
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Армия и оружие
Израиль испугался России как нового хозяина Ближнего Востока
После решения американского лидера Дональда Трампа многие СМИ называют президента России Владимира Путина новым хозяином Ближнего Востока.
Lenta.ru вчера в 04:04
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости 17 октября в 19:25
Общество
Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии
Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
REGNUM вчера в 13:58
Армия и оружие
Военный эксперт высоко оценил боеготовность российских ядерных сил
Парламентская газета 17 октября в 12:02
Армия и оружие
В Дамаске не видят оснований для предоставления автономии курдам
Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что Дамаск не рассматривает возможность предоставления автономии курдам, так как для этого нет оснований.
Народные новости 17 октября в 19:05
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Кино
Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере
Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
UfacityNews.ru 16 октября в 04:26
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Наука
Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония
Физики пытались создать наночастицы диоксида плутония, используя различные исходные вещества.
Индикатор вчера в 13:02
Авто
Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
МедиаПоток вчера в 12:27
Культура
Новость о переименовании «Сватов» Добронравов назвал «уткой»
Inc-news.ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM вчера в 11:07
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33