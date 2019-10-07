Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии. База расположена в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж.

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

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