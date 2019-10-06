Армия и оружие
RT на русскомРоссийские журналисты попали под обстрел в ДНР
Журналисты РЕН ТВ и «Известий» попали под обстрел в районе посёлка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР).
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В 15:30 мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие.
— Алексей Полторанин, казахский лыжникАргументы и Факты 12:12
с чего всё началось
Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной ДНР. Об этом стало известно в воскресенье, 6 октября. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.Известия10:15
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Известия вчера в 15:35
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Гаджеты
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iXBT.com вчера в 07:39
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
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В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
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Sports.ru 13:17
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
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Советский спорт вчера в 03:07
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
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Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19