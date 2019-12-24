Армия и оружие
Аргументы и ФактыРоссийские журналисты впервые посетили сирийскую Ракку
Российские журналисты впервые посетили сирийский город Ракка, бывшую столицу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА Новости. До войны здесь выращивали треть всей сирийской пшеницы, но сейчас от города почти ничего не осталось.
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с чего всё началось
Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.РИА Новостивчера в 21:12
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Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Футбол
Жиру: будет сложно остаться в «Челси»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
Напоминаем, что после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту первый пассажирский поезд пересечет мост через Керченский пролив 25 декабря.
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Общество
Верховный суд: токены могут быть предметом взятки
Цифровые права (токены) могут быть предметом взятки, разъяснил Верховный суд России в добавлении к постановлению пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
Общество
США начали расследование в отношении BMW
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные источники, что SEC начала расследование в отношении BMW в связи с подозрениями в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Экономика
Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»
Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Космос
Ученые: Примерно 100 звезд в небе загадочно исчезли
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Общество
В Москве побит температурный рекорд
В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Биатлон
Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Энергетика
В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома
Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.