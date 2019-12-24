Армия и оружие

ТАССТАССРоссийские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

Российские журналисты в сопровождении военнослужащих впервые посетили бывшую столицу террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) - город Ракку, столицу одноименной провинции, передает корреспондент ТАСС.
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Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.
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Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
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Политика

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Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы

S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».
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Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
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