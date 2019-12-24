Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.

с чего всё началось

Российские журналисты в сопровождении военнослужащих впервые посетили бывшую столицу террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) - город Ракку, столицу одноименной провинции, передает корреспондент ТАСС.

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