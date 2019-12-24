Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.

с чего всё началось

Происшествия Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.

Финансы Курс доллара снизился до 62,23 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.

Единоборства Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".

Экономика Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года Исходя из доклада Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП), провал в темпах экономического роста в 2019 году сменится почти мгновенным выходом на рост в 2% ВВП в год уже с начала 2020 года с сохранением его на этом «потолочном» уровне до 2022 года.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

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