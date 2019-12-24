Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Журналисты из России впервые попали в сирийскую Ракку

Российские журналисты впервые смогли попасть в освобожденную Ракку, которая раньше была «столицей» террористический организации «Исламское государство»*. Представители СМИ пообщались с местными жителями и оценили состояние города. Как пишет РИА «Новости», в Ракке журналистов сопровождали военные.
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с чего всё началось

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.
РИА Новостивчера в 21:12

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Журналисты из России впервые попали в сирийскую Ракку

Телеканал 360°00:17

Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами

Lenta.ru00:03

Российским журналистам впервые показали бывшую столицу ИГ*

РЕН ТВвчера в 21:08

Российские журналисты посетили бывшую столицу ДАИШ в Сирии

Российская газетавчера в 21:32

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

РИА Новостивчера в 21:12

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

ТАССвчера в 21:11

Новости за ночь: Журналисты из РФ впервые побывали в освобождённой от ИГ Ракке

Национальная служба новостейвчера в 23:30
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Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия

На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

РИА Новости 00:43
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Lenta.ru 01:59
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
РИА Новости 01:49
Общество

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
RT на русском вчера в 17:06
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Происшествия

В Нижнем Тагиле ФСБ поймала торговцев оружием

УралПолит.Ru 01:39
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости вчера в 18:07
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Газета.Ru 00:20
Общество

Врач оценил опасность популярных новогодних традиций

Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием.
Известия вчера в 20:46
Общество

На Кубани из-за аварии без воды остались 160 тысяч человек

В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались три муниципальных образования (Крымский район, города Новороссийск и Геленджик), а также четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек.
Российская газета 01:59
Происшествия

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
Политика

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

RT на русском 01:33
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