Политика
Телеканал 360°Журналисты из России впервые попали в сирийскую Ракку
Российские журналисты впервые смогли попасть в освобожденную Ракку, которая раньше была «столицей» террористический организации «Исламское государство»*. Представители СМИ пообщались с местными жителями и оценили состояние города. Как пишет РИА «Новости», в Ракке журналистов сопровождали военные.
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Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ* — Ракку, столицу одноименной провинции. На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*.РИА Новостивчера в 21:12
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Новости за ночь: Журналисты из РФ впервые побывали в освобождённой от ИГ Ракке
Национальная служба новостейвчера в 23:30
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