Армия и оружие
Территория новостейБоевики подорвали российский БТР в Сирии
Инцидент случился во время патрулирования территории между Урум-эль-Джауза и Эриха. Между населенными пунктами, на маршруте, по которому следовали бронетранспортеры РФ, было подорвано взрывное устройство. Одна из единиц военной техники получила повреждения.
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Общество
СФ предложил расширить выплату 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
В Совфеде предложили увеличить возраст для получения единовременного пособия до 18 лет.
ToDay News Ufa 13:54
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Дни24 10:28
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не использовали носки
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
Интернет
WhatsApp запустил электронные денежные переводы в приложении
Переводы, как и обычные сообщения, выполняются и отображаются в чате WhatsApp.
RuNews24.ru 02:26
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК вчера в 11:05
Кино
Даты выхода «Матрицы 4» и нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли
Следом за переносом на другую дату выхода в прокат фильма Кристофера Нолана "Довод" последовали сообщения о переносе других громких премьер, включая четвертую часть "Матрицы", новый фильм киновселенной DC "Чудо-женщина: 1984", продолжение бондианы и многих других.
Газета.Ru вчера в 09:03
Авто
Chevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России
RuNews24.ru вчера в 07:15
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС 19:54
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о масках и перчатках на ЕГЭ
Глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что надевать маски и перчатки на самом экзамене не обязательно.
Аргументы и Факты 16:34
Общество
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Общество
Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты
Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
Политика
Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги
Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Наука
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена
ToDay News Ufa 14:06
Гаджеты
AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT
Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года.
Goroday.ru 19:03
Футбол
«Челси» не вел переговоры с «Ювентусом» о покупке Роналду
«Челси» не станет приобретать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Bookmaker-ratings.ru 15:54
Футбол
«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" нанесла поражение бременскому "Вердеру" и восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии по футболу.
РИА Новости 16:27
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Общество
Карантин для приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня
С 21 июня в Краснодарском крае для приезжающих туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире "России 1".
Ведомости 16:49
Игры
Французский Amazon: PlayStation 5 выйдет в ноябре по цене 500 евро
В прошлый четверг, 11 июня, Sony провела онлайн-шоу Future of Gaming, на котором представила дизайн двух версий PlayStation 5 — с оптическим приводом и без него.
3DNews 07:34
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
Политика
Жириновский выступил за разделение США на две части
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отдать темнокожим американцам «два-три штата на севере».
Телеканал 360° 01:31
Футбол
Кричавший «Слава Украине» хорватский футболист собрался играть в России
В 2018 году после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Вида кричал «Слава Украине!».
Lenta.ru 13:58
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple в связи с возможными нарушениями конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store проведет Европейская комиссия, 16 июня сообщается в официальном заявлении ведомства.
ИА Красная Весна 09:42
Здоровье
Минздрав проверил больницу Искитима после жалоб медиков
Пожаловавшихся на условия труда искитимских медиков Минздрав обвинил в нарушении правил санэпидрежима.
Atas.info 02:54
Экономика
Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад
Ранее аналитики заявили, что в 2020 году наблюдаются стремительный отток средств со счетов россиян — во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис и расходами на продукты в период самоизоляции.
URA.Ru 19:50
Здоровье
В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса
За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
КП - Благовещенск 04:07