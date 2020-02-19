Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВBloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Напечатать предстоит 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Номинал банкнот составит $143 миллиона. Венесуэле данная услуга обойдется в 7,4 миллиона долларов.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомостивчера в 01:56

Подробнее о событии

Венесуэла заказала в России печать 300 миллионов купюр боливаров

Эхо Москвывчера в 13:50

Bloomberg узнал о заказе Венесуэлой в России 300 млн новых банкнот

РБКвчера в 05:04

Венесуэла заказала у России печать 300 млн купюр — СМИ

REGNUMвчера в 02:11

Россия напечатает деньги для другой страны

Lenta.ruвчера в 04:07

Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы

РИА Новостивчера в 04:43

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Ведомостивчера в 01:56

Bloomberg узнал о заказе «Гознаку» выпустить 300 млн банкнот для Венесуэлы

Интерфаксвчера в 01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Игры

Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving

Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
CyberSport.ru 03:32
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Общество

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов в космос не полетит

Ранее "Первый Тульский" сообщал о том, что уроженец Новомосковска Николай Тихонов будет командовать космическим кораблем, который должен был 9 апреля с "Байконура" отправится в полет.
Первый Тульский 02:22
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве

Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу

Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Суть событий вчера в 04:46
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Политика

За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому

Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.
Фонтанка.Ру 04:07
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Экономика

Егоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны.
Российская газета 02:45
Общество

«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета.
НТВ 04:35
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
REGNUM 00:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Политическая Экспертиза вчера в 10:58
Происшествия

Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде

Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Газета.Ru вчера в 19:14
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец 18 февраля в 07:06
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
РБК 03:23
Политика

Путину рассказали шутку об отставке правительства

Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Известия 02:03
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Экономика

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках

"Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.
Будущее России. Национальные проекты 03:34
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Технологии

Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»

Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Sibnet Новости 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное