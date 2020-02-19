Экономика
Деловое.ТВBloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Напечатать предстоит 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Номинал банкнот составит $143 миллиона. Венесуэле данная услуга обойдется в 7,4 миллиона долларов.
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с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомостивчера в 01:56
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Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Общество
Уроженец Новомосковска Николай Тихонов в космос не полетит
Ранее "Первый Тульский" сообщал о том, что уроженец Новомосковска Николай Тихонов будет командовать космическим кораблем, который должен был 9 апреля с "Байконура" отправится в полет.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве
Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Политика
За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому
Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Экономика
Егоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ
Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны.
Общество
«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes
«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Происшествия
Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде
Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Общество
Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа
Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Политика
Путину рассказали шутку об отставке правительства
Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Политика
Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Экономика
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках
"Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Технологии
Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»
Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.