с чего всё началось

Политика Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.

Общество Уроженец Новомосковска Николай Тихонов в космос не полетит Ранее "Первый Тульский" сообщал о том, что уроженец Новомосковска Николай Тихонов будет командовать космическим кораблем, который должен был 9 апреля с "Байконура" отправится в полет.

Происшествия Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Общество Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку.

Политика За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.

Политика Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Политика Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Происшествия Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.

Общество Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Политика Путину рассказали шутку об отставке правительства Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.