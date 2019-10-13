Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России. На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН.

Происшествия В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Шоу-бизнес Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.

Армия и оружие Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции «Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.

Армия и оружие Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Общество Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения.

Армия и оружие Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

Происшествия Бродячий енот устроил погром в московском кафе Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Футбол Кипр — Россия 0:2 (2-й тайм) Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Космос NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.

Политика Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Происшествия В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.

Армия и оружие Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка.

Происшествия Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.