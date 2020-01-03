Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ назвал убийство генерала КСИР «авантюрным шагом» Пентагона

На Смоленской площади подчеркнули, что убийство иранского генерала является "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе". В Москве, выразив соболезнования иранскому народу, напомнили, что глава спецподразделения КСИР "преданно служил" интересам своей страны.
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Касем Сулеймани
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