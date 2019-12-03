Общество

Вести.RuВести.RuРоссийский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.
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