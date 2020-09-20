Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана
США продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана, заявил российский МИД. В дипломатическом ведомстве отметили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению антииранских санкций.В источнике
С чего всё началось
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
Подробнее о событии