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РИА Новости
РИА Новости 

Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана

США продолжают вводить международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана, заявил российский МИД. В дипломатическом ведомстве отметили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению антииранских санкций.В источнике
С чего всё началось
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте
 российского внешнеполитического ведомства.
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