Российский МИД заявил о политической подоплеке отравления Навального
В МИД России увидели в деле об отравлении политика Алексея Навального обстоятельства, которые могут указывать на наличие в нем политической подоплеки.В источнике
С чего всё началось
«Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплёке всей этой истории», — заявили
в министерстве.
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