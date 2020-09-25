Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Российский МИД заявил о политической подоплеке отравления Навального

В МИД России увидели в деле об отравлении политика Алексея Навального обстоятельства, которые могут указывать на наличие в нем политической подоплеки.В источнике
С чего всё началось
«Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплёке всей этой истории», — заявили
 в министерстве.
RT на русскомвчера в 13:08
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД заявил о политической подоплеке инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 13:16
Телеканал 360°

Германия мешает проверке по ситуации с Навальным — МИД РФ

Телеканал 360°вчера в 13:13
Комсомольская правда

МИД назвал сомнительными предъявляемые России улики по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 12:31
RT на русском

МИД прокомментировал данные о бутылке в ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:08
Газета.Ru

МИД счел сомнительными предъявляемые РФ «улики» по делу Навального

Газета.Ruвчера в 12:49
Московский Комсомолец

МИД назвал сомнительными предъявляемые улики по делу Навального

Московский Комсомолецвчера в 12:37
РЕН ТВ

МИД РФ обвинил ФРГ в препятствовании проверке по ситуации с Навальным

РЕН ТВвчера в 13:10

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
348

Шелковые маски названы самыми лучшими против коронавируса COVID-19

Исследование провели американские ученые Маски, пошитые из натурального шелка, обладают наибольшим защитным эффектом по сравнению со средствами защиты, сшитыми из других материалов.
Центральная Служба Новостейвчера в 04:55
73

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36

Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
8

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
15

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей задержанного ФСБ экс-банкира

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказал о взятке в 10 миллионов рублей, которую в 2015 году предлагал сотрудник безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайн24 сентября в 09:16
25

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
13

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
7

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RUвчера в 04:58
3

Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газета24 сентября в 08:14
2

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана24 сентября в 02:31
54