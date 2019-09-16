Политика
RT на русскомРоссийский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС. Сообщается, что лайнер прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест» в 13:26 по местному времени.
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Экс-замминистра: МС-21 не должен стать удавкой не шее для авиакомпаний
Национальная служба новостей09:48
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Экономика
Водители массово перестали платить транспортный налог
Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.
Deita.ru вчера в 22:30
Транспорт
Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках
Причиной стал приезд Медведева и китайской делегации. В Петербурге сегодня, 16 сентября, загруженность дорог к вечеру достигла 8 баллов.
Neva.Today 12:35
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CyberSport.ru вчера в 11:05
Экономика
ТРЦ «Галерея» могут продать за 80 млрд рублей
Фонд Morgan Stanley купил торговый комплекс в 2011 году за 1,1 миллиарда долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:03
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Волейбол
Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии
Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии.
Вести.Ru 14 сентября в 01:08
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Политика
В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека
Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека открывается в польской столице.
РИА Новости вчера в 17:38
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Иран вновь задержал в Персидском заливе танкер, который перевозил 250 тыс. литров дизельного топлива для ОАЭ.
Газета.Ru 08:31
Авто
Kia Stinger получил в России «стильную» версию
Компания Kia объявила о том, что с сегодняшнего дня дилеры марки в России начались продажи фастбеков Kia Stinger в новой комплектации Style.
Российская газета 12:13
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру
В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.
Cod02.ru вчера в 17:24
Армия и оружие
Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом по базам США
iReactor вчера в 18:42
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra 07:48
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Родственники Заворотнюк заставили Андрея Разина молчать
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк попросили музыкального продюсера Андрея Разина более не высказываться о состоянии ее здоровья.
Bimru.ru 12:10
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Футбол
Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».
МК-Спорт 12:11
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет близким Анастасии Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске дал совет близким Анастасии Заворотнюк, после того, как узнал, что актриса страдает тем же опасным недугом, который унес жизнь его дочери.
7Дней.ру 09:40