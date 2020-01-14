Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Показаны кадры, как Ми-35М пытался напугать курдских «активистов» на севере Сирии
Военное обозрение11:33
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 20:05, Ашберн
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Кино
Рецензия на сериал «Чужак» по Стивену Кингу
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Здоровье
Как кофе влияет на кишечник, сообщили гастроэнтерологи
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
Глава Гидрометцентра оценил заявление депутата о климатическом оружии
Высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева («Родина») о действии «климатического оружия» США на погоду в РФ назвал несерьезным с научной точки зрения исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Гаджеты
Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами
С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Хоккей
Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне
Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0. На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество.
Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
Здоровье
В Петербурге утвердили программу профилактики ВИЧ
Сегодня, 13 января, в Северной столице на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, была утверждена программа профилактики ВИЧ-инфекции.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.