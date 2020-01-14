Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
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В Сирии Ми-35М отпугнул от патруля толпу курдских радикалов

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Вертолет ВКС РФ отогнал курдских радикалов от патруля на севере Сирии

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Политическая Экспертиза19:05

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru07:53
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В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing

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Здоровье

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Пермь открытая 12 января в 05:54
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Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
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ТАСС Спорт 19:10
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Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК 16:00
Происшествия

В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14:36
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
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Технологии

Стали известны цены на Spotify в России

Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
ToDay News Ufa 19:13
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.
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Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
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