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РИА Новости
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм вылетал на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.
РИА Новостивчера в 14:05
Подробнее о событии
ТАСС

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты-разведчики США и Британии

ТАССвчера в 14:01
РБК

Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

РИА Новостивчера в 14:05
RT на русском

МиГ-31 перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

RT на русскомвчера в 14:03
Газета.Ru

МиГ-31 перехватил самолеты США и Британии над Баренцевым морем

Газета.Ruвчера в 16:32
РЕН ТВ

Истребитель РФ перехватил два самолета-разведчика США и Британии

РЕН ТВвчера в 13:50
Известия

Минобороны сообщило о перехвате самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Известиявчера в 05:15

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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МИД Чехии: ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с РФ

Отмечается также, что повлияла на подготовку консультаций и ситуация в Белоруссии, передаёт ТАСС со ссылкой на пражское издание Denik N. Несмотря на то что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального, Чехия будет решать в рамках Евросоюза, речь идёт о столь серьёзной новости, что она угрожает готовящимся консультациям, — сказал Петржичек.
News.ru19:24