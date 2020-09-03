Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм вылетал на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.В источнике
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Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.
РИА Новостивчера в 14:05
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