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РИА Новости
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм вылетал на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.
РИА Новостивчера в 14:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

МиГ-31 перехватил самолеты США и Британии над Баренцевым морем

Газета.Ruвчера в 16:32
РЕН ТВ

Истребитель РФ перехватил два самолета-разведчика США и Британии

РЕН ТВвчера в 13:50
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

РИА Новостивчера в 14:05
RT на русском

МиГ-31 перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

RT на русскомвчера в 14:03
ТАСС

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты-разведчики США и Британии

ТАССвчера в 14:01
РБК

Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании

РБКвчера в 14:42
Известия

Минобороны сообщило о перехвате самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Известиявчера в 05:15

США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом
ТАСС19:01
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
1,7K

В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.ру2 сентября в 12:22
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Сергей Шойгу поделился планами экспедиций на Курильские острова

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам и о восстановлении взлётно-посадочной полосы времён японской оккупации благодаря термальным источникам.
Комсомольская правдавчера в 04:30
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