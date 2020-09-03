Политическая Экспертиза 23

Россия подняла авиацию из-за самолетов США и Британии, которые приближались к границе РФ. Самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и Sentinel R1 ВВС Великобритании были обнаружены сегодня над Баренцевым морем. На перехват вылетел истребитель МиГ-31 Северного флота.