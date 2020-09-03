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Российский МиГ-31 перехватил самолеты ВВС США и Великобритании

Россия подняла авиацию из-за самолетов США и Британии, которые приближались к границе РФ. Самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и Sentinel R1 ВВС Великобритании были обнаружены сегодня над Баренцевым морем. На перехват вылетел истребитель МиГ-31 Северного флота.В источнике
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РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.
РИА Новостивчера в 14:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

МиГ-31 перехватил самолеты США и Британии над Баренцевым морем

Газета.Ruвчера в 16:32
РЕН ТВ

Истребитель РФ перехватил два самолета-разведчика США и Британии

РЕН ТВвчера в 13:50
РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

РИА Новостивчера в 14:05
RT на русском

МиГ-31 перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

RT на русскомвчера в 14:03
ТАСС

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты-разведчики США и Британии

ТАССвчера в 14:01
РБК

Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании

РБКвчера в 14:42
Известия

Минобороны сообщило о перехвате самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Известиявчера в 05:15

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Свободная Прессавчера в 06:31
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Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ruвчера в 01:36
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАССвчера в 06:45
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