На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытали практически всю номенклатуру вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.

с чего всё началось

Новейший истребитель МиГ-35 успешно испытал всю существую номенклатуру авиационного вооружения. Самолет поколения 4++ также может стать носителем перспективных образцов оружия, которые пока готовятся для использования в воздухе.

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