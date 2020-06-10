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Технологии Взлом Nintendo затронул 300 тысяч пользователей Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых приставок подверглась хакерской атаке, в результате которой были взломаны учетные записи по меньшей мере 300 тыс. пользователей, передает ТАСС.

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Происшествия На Кубани за сутки выявили 81 носителя коронавируса Краснодар, 10 июня 2020, 10:57 — REGNUM 81 новый случай заражения подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе. 1,5K