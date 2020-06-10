Армия и оружие
Газета.RuРоссийский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Политика
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Известия вчера в 17:53
Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Наука
Археологи выявили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa вчера в 12:25
Происшествия
Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста
Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
ТАСС 03:15
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.
Discover24 04:26
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия 08 июня в 07:19
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму
Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Evo-rus.com 02:36
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
RT на русском вчера в 04:16
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Экономика
Для российских пенсионеров готовят новые льготы
На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Политика
Эксперт: во всех партиях есть сторонники поправок в Конституцию
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал недавний опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию РФ.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
Советский спорт 01:02
Экономика
Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 03:47