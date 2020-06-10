Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
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Новейшие МиГ-35 оснастят перспективным оружием

Московский Комсомолец03:13

Истребитель МиГ-35 оснастят перспективными видами оружия

Российская газетавчера в 23:36

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Газета.Ru02:12

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Новейший истребитель МиГ-35 оснастят речевым информатором

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Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей

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