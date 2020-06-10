Армия и оружие
Газета.RuРоссийский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
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с чего всё началось
На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытали практически всю номенклатуру вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.РИА Новостивчера в 20:39
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