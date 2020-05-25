Технологии
РЕН ТВРоссийский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Учёные собрались распределить ткани побывавших в космосе мышей между странами
Московский Комсомолец01:03
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны
Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
Здоровье
Ковид-положительные врачи в Барнауле пожаловались на недостаток средств защиты и скудное питание
Медики записали видео из горбольницы №1, которую недавно перепрофилировали в госпиталь для лечения больных с коронавирусом и зараженных врачей.
Подъём 04:08
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Происшествия
Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ
Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима и шестимиллионному штрафу.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Космос
Астрономы зафиксировали аномальный астероид на орбите Юпитера
Версия.Инфо 22 мая в 07:51
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Интернет
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
Live24 04:16
Общество
Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Авто
Volkswagen в России наладит сборку трех новых моделей
Марка Volkswagen планирует запустить сборку трех новых моделей на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года организовано контрактное производство автомобилей немецкого концерна.
АвтоВзгляд 22 мая в 12:30
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43