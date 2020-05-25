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РЕН ТВРЕН ТВРоссийский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
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