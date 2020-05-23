Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает
 в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru09:44

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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
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Некоторые сложившиеся мнения не соответствуют реалиям. Так, многие советуют не покупать автомобили с пробегами более 100 тысяч километров.
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Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
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Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
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Власти Москвы озвучили условие возобновления работы сферы услуг

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Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
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США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

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Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Украина резко снизила цены на газ для населения

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