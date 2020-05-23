с чего всё началось

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.

Общество Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе» Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам. 6

Общество Илон Маск заявил о любви к русскому языку Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.

Происшествия МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.

Авто Названы главные заблуждения при покупке автомобиля с пробегом Некоторые сложившиеся мнения не соответствуют реалиям. Так, многие советуют не покупать автомобили с пробегами более 100 тысяч километров. 6

Экономика Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 952

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Общество В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан. 5

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 765

Энергетика Выбрали момент: США закупились российской нефтью В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. 8

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 96

Общество В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение. 93

Политика Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. 6

Политика Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 7