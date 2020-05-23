с чего всё началось

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией. Об этом 22 мая на своей странице в Twitter, ссылаясь на собственные источники, написал военный аналитик Бабак Тагвей.

Общество В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. 102

Наука Американцы научились синтезировать керамику менее чем за минуту Исследователи из США разработали метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.

Армия и оружие Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.

Политика Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать. 6

Происшествия В Забайкалье выявили 758 носителей SARS-CoV-2 Чита, 23 мая 2020, 07:51 — REGNUM Оперативный штаб Забайкальского края утром 23 мая известил о том, что в регионе выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за последние сутки. 10

Здоровье Новости COVID-19: период «обезвреживания» коронавируса, массовые празднования отмены режима ЧП в Грузии, сроки решения об открытии театров в России События в мире: В Грузии отпраздновали хлопушками, фейерверками и гудками машин отмену режима чрезвычайного положения и самого длинного и жесткого комендантского часа в истории страны, длившегося 53 дня, передает ТАСС.

Происшествия Труп мужчины обнаружили при тушении дачного дома в Соловьевке В тушении были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Как стало известно astv.ru, при тушении обнаружили труп мужчины.

Происшествия В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 152

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Политика Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 7

Космос Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.

Футбол Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".

Здоровье Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 256