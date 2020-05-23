Армия и оружие
Газета.RuРоссийский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией. Об этом 22 мая на своей странице в Twitter, ссылаясь на собственные источники, написал военный аналитик Бабак Тагвей.
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.Lenta.ru09:44
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