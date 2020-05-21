Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
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6 из 7 уничтоженных в Ливии «Панцирей-С1» находились не в боевом режиме
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