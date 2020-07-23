В США растет число заявок на пособие по безработице

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.