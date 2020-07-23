Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
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Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.В источнике
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