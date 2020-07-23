Армия и оружие
РБКРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
В середине июля военные засекли два самолета-разведчика и беспилотник США над Черным морем и норвежский самолет-разведчик над Баренцевым, сообщил Национальный центр управления обороной России. Поднятые в воздух российские истребители также их сопроводили, после чего вернулись на базу.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границ РФ в Черном море
Народные новости13:35
Российские пилоты перехватили очередной самолет-разведчик США у границ РФ над Черным морем
Политическая Экспертиза13:29
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Киберспорт
В сети появился первый трейлер тайтла State of Decay 3
Inc-news.ru 15:37
Футбол
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Спорт-Экспресс 14:06
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
Газета.Ru 13:22
Технологии
МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья
Медицинские приборы, в которых установлены SIM-карты, направляют показатели здоровья человека в специальный облачный сервис.
Evo-rus.com 13:06
Футбол
Лерой Сане: «Если „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, я не буду страдать»
Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что не будет жалеть, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов без него.
Sports.ru 16:59
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Спорт
Анонсирована Warhammer 40,000: Darktide от авторов Vermintide
Игромания.ру 12:51
Футбол
«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии
Римский "Лацио" одолел "Кальяри" в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.
RT на русском 18:01
Политика
Помпео считает, что Пекин повторяет ошибки СССР
По мнению госсекретаря США Майка Помпео, США одержат верх в противостоянии с КНР, поскольку Пекин повторяет ошибки СССР.
Московский Комсомолец 17:57
Армия и оружие
«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника
«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.su 16:48
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Политика
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 15:20
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Авто
Tesla планирует обновить Model S и Model X
Компания Tesla вознамерилась обновить Model S и Model X и даже строит новую производственную линию для их выпуска.
Picsnews.net вчера в 13:16
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости 18:00
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru вчера в 11:55
Кино
Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме о создателях «Тетриса»
ИА Красная Весна 15:06