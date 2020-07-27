Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
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Перехват американского самолета-разведчика над Черным морем сняли на видео

Пятый канал14:18

Российский Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США

Газета.Ru12:50

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

РИА Новости12:49

Российский Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика

Известия12:49

Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

ТАСС13:12

Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Комсомольская правда12:50

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Lenta.ru12:49
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Футбол

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Газета.Ru вчера в 11:47
Футбол

Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег

Газета.Ru 15:36
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
13
Происшествия

В Москве за участие в массовых конфликтах арестованы 10 человек

Московские суды заключили под стражу 10 человек за участие в массовых межэтнических столкновениях в разных районах столицы, сообщили ТАСС в пресс-службах столичных судов.
Коммерсантъ 13:39
9
Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
102
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» встречается с девушкой на 30 лет моложе себя

Сам Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развёлся после 30 лет брака, снова женился на молодой девушке и стал отцом маленькой дочки.
Life.ru 13:08
57
Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
100
Футбол

Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru 09:12
1
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
221
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
406
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
121
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
9
Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
575
Общество

Граждане России в период пандемии стали покупать «золотые паспорта»

Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.
REGNUM 15:48
1,4K
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
10
Общество

В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
209
Политика

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год.
Дни.ру 15:24
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa 14:04
13
Гаджеты

Длинный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценён в 74,5 тыс. рублей

Панель создана для профессиональных пользователей, она имеет VA-матрицу диагональю 49 дюймов.
Evo-rus.com 08:18
Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна 09:36
30
Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
5
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
57
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
2
Технологии

При просмотре ленты Instagram начал включать камеру

Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
13
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
260
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
383
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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