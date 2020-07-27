Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
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Перехват российским истребителем самолёта-разведчика США над Чёрным морем

RT на русском16:59

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики НАТО — видео

Sputnik Узбекистан25 июля в 08:30

Российский Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика

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Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

ТАСС13:12

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Lenta.ru12:49

Минобороны РФ показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем

Sputnik Литва25 июля в 11:35

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

РИА Новости12:49
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Маленькие дети реагируют на неопределенность так же, как взрослые

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Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

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Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
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Общество

В Краснодарском крае оценили ситуацию с ценами на отдых в регионе

В Краснодарском крае не фиксируют повышения цен на отдых, регион заинтересован в привлечении большого числа туристов.
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Изменение климата привело к лесным пожарам в российской Арктике

Климатические изменения становятся все более заметными в российской Арктике.
Ридус 17:08
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Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 3 августа

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Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
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Защитник футбольного клуба АЕК Дмитрий Чигринский продлил трудовой контракт до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Советский спорт 05:37
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
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Футбол

Goal: Артур отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник Артур больше не хочет выступать за «Барселону», утверждает Goal.com.
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Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне по версии Ассоциации тренеров Англии.
Газета.Ru 15:36
Армия и оружие

В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
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Здоровье

В Кузбассе за неделю резко выросло количество заболевших коронавирусом

Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе показатель выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения с 20 июля вырос на 17 пунктов.
НГС.Кемерово 15:08
Происшествия

Шквальный ветер повредил крыши восьми зданий в Чите

От разгула стихии в микрорайоне КСК особенно пострадал дом №31 в 5 микрорайоне КСК. Ветер почти полностью сорвал крышу здания.
Zabnews.ru 07:35
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Футбол

Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово

Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
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Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru 15:02
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
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«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
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Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»

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Астрофотограф показал, как спутники Starlink мешают наблюдениям

Мадрид, 25 июля 2020, 15:18 — REGNUM Малые спутники группировки Starlink, принадлежащие американской компании SpaceX, помешали астрономическим наблюдениям за кометой NEOWISE.
REGNUM 25 июля в 08:18
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Издание Тарантас Ньюс со ссылкой на пресс-службу Lada рассказало о том, что универсал Largus Cross в новом исполнении Quest обзавелся комфортабельными передними креслами с трехступенчатым подогревом, стильной обивкой из ткани и эко-кожи и рулевым колесом с кожаной отделкой.
Моя Москва.онлайн 14:11
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Общество

Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:31
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