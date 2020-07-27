Армия и оружие
Российская газетаРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
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Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Tvoe-avto.com 07:34
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Футбол
«Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Технологии
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус 10:35
Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
RT на русском 15:05
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Политика
Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»
Радио Комсомольская правда 13:00
Футбол
Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу
Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирней Луческу.
Газета.Ru 16:28
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Напомним, что обновленные Toyota Fortuner и Toyota Hilux поступили в продажу в начале июля текущего года.
Моя Москва.онлайн 15:28
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 вчера в 09:36
Наука
Учёные Карелии предложили делать диагностику рака по волосам
Учёные из Петрозаводского государственного университета нашли способ, как можно обнаружить предрасположенность к онкологическим заболеваниям по волосам человека.
Discover24 12:00
Наука
Бактерии-мутанты в космосе становятся более смертоносными
Кристаллизация молекулы позволяет разработать качественные лекарственные препараты, поэтому человечество может дать быстрое ответное действие бактериям, которые стали «смертоносными» в космических условиях.
ToDay News Ufa 17:03
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Политика
Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично».
Lenta.ru 07:01