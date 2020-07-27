Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
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Перехват американского самолета-разведчика над Черным морем сняли на видео

Пятый канал14:18

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Lenta.ru12:49

Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Комсомольская правда12:50

Российский Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика

Известия12:49

Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

ТАСС13:12

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

РИА Новости12:49

Российский Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США

Газета.Ru12:50
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Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

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Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

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«Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53
Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
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Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
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Технологии

TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры

Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус 10:35
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Политика

В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе

В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
RT на русском 15:05
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
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Общество

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»

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Футбол

Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу

Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирней Луческу.
Газета.Ru 16:28
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Напомним, что обновленные Toyota Fortuner и Toyota Hilux поступили в продажу в начале июля текущего года.
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Автоспорт

Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании

Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
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Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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Игры

Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos

Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
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Наука

Учёные Карелии предложили делать диагностику рака по волосам

Учёные из Петрозаводского государственного университета нашли способ, как можно обнаружить предрасположенность к онкологическим заболеваниям по волосам человека.
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Бактерии-мутанты в космосе становятся более смертоносными

Кристаллизация молекулы позволяет разработать качественные лекарственные препараты, поэтому человечество может дать быстрое ответное действие бактериям, которые стали «смертоносными» в космических условиях.
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Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

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Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
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Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
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Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично».
Lenta.ru 07:01
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