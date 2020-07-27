Армия и оружие
Российская газетаРоссийский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
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Российские истребители перехватили самолеты-разведчики НАТО — видео
Sputnik Узбекистан25 июля в 08:30
Минобороны РФ показало кадры полета бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем
Sputnik Литва25 июля в 11:35
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Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Общество
В Госдуме работают над проектом об обязательной регистрации собак
Работу над законопроектом о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, ведут в Госдуме, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
РИА Новости 20:10
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
Экономика
Эксперт ВШЭ предрек рекордное падение реальных доходов россиян осенью
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко рассказал, что снижение реальных располагаемых доходов россиян может побить исторический минимум, зафиксированный в кризис 1999 года.
VSE42.RU 06:54
Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
У Михаила Галустяна обанкротилась компания
Lenta.ru 03:14
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Гаджеты
Samsung показала трейлер грядущего мероприятия Galaxy Unpacked
Стоит отметить, что большинство характеристик всех вышеперечисленных устройств уже известны, за исключением, пожалуй, Galaxt Fold 2. Как бы то ни было, мероприятие состоится 5 августа и пройдёт в формате онлайн.
ITZine.ru 11:00
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о мате
На самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, объяснил проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
РИА Новости 19:05
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Экономика
Объем экспорта молока из России побил исторический максимум
Экспорт молочной продукции из России за пять месяцев вырос на 26% до 335 тысяч тонн, что является историческим максимумом.
ИА Красная Весна 20:05
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Известия 25 июля в 02:34
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Известия 16:32
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Происшествия
На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы
Женщина в американском штате Мэн, расположенном на северо-востоке США, скончалась после нападения акулы, сообщает морской патруль штата.
РИА Новости 21:10