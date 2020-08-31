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РИА Новости
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.В источнике
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РИА Новости

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

РИА Новостивчера в 16:39
RT на русском

Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании

RT на русскомвчера в 12:05
ТАСС

Три истребителя Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков над Балтикой

ТАССвчера в 16:23
News.ru

НАТО утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство Альянса

News.ruвчера в 15:51
Lenta.ru

Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

Lenta.ruвчера в 12:24
РБК

Российский Су-27 перехватил самолеты Европы и США над Балтийским морем

РБКвчера в 14:29
Телеканал 360°

Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Телеканал 360°вчера в 13:04

Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Московский Комсомолецвчера в 15:36
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