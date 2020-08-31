Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
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Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.В источнике
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