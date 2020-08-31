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РИА Новости
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.В источнике
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RT на русском

Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании

RT на русском12:05
ТАСС

НАТО утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство альянса над Балтийским морем

ТАСС15:16
Царьград

Российский Су-27 отогнал от границы целую «компанию» натовских самолётов

Царьград12:41
Lenta.ru

Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

Lenta.ru12:24
РБК

Российский Су-27 перехватил самолеты Европы и США над Балтийским морем

РБК14:29
Телеканал 360°

Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Телеканал 360°13:04
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

РИА Новости11:46

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)06:36
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