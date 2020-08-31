Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.