Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
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Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.В источнике
С чего всё началось
Российский Су-27 перехватил самолеты Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал в понедельник на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
ТАСС11:42
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