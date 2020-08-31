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РИА Новости
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Российский Су-27 перехватил самолеты Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал в понедельник на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
ТАСС11:42
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Российский истребитель перехватил самолеты США, Швеции, Дании и Германии

Комсомольская правда12:29
Lenta.ru

Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

Lenta.ru12:24
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

РИА Новости11:46
RT на русском

Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании

RT на русском12:05
Телеканал 360°

Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Телеканал 360°13:04
Известия

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты Швеции, Дании и Германии

Известия12:10
ТАСС

Российский Су-27 перехватил самолеты Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем

ТАСС11:42

Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори

Расследование по уголовному делу в отношении фигуранта, которого следствие считает причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского в 2004–2005 годах, продолжается.
Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори
Известия11:26
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Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
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Астрономический календарь на сентябрь 2020 года

Калифорнийская компания запустит свою ракету Rocket 3.1 высотой 11,6 метра с комплекса Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк на Аляске в 2,5-часовом окне для запуска, которое открывается в 02:00 по Гринвичу 11 сентября.
AstroNews.ru17:45

Баранец дал намёк Великобритании: «Боднули хорошенько, но это ещё не конец»

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал конфликт в Сирии, возникший между русскими и американскими военнослужащими, а также реакцию на это происшествие на Западе.
Царьград12:07

Свыше 4 тыс. зрителей в Татарстане присоединились к акции «Ночь кино»

4142 зрителя в Татарстане присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится ежегодно Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ в целях популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.
Татар-информ13:47

Партия Зеленского назвала кандидатов в мэры в главных городах Украины

Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM09:44