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РБК
РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Нарушения государственной границы допущено не было. 14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

РБК13:51
RT на русском

Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем

RT на русском12:39
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новости12:35
Известия

Су-27 сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик

Известия12:21
Lenta.ru

Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Lenta.ru12:40
ТАСС

Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

ТАСС12:36
Газета.Ru

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Газета.Ru12:31

Рухани назвал поражением США голосование СБ ООН об эмбарго Ирану

Тегеран, 15 августа 2020, 13:13 — REGNUM Голосование Совбеза ООН по американскому проекту резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое большинство совета не поддержало, говорит о серьёзном политическом поражении США.
REGNUM06:13
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Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
ИА Красная Весна13:21
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.
Известия14:36
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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