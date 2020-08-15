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РБК
РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Нарушения государственной границы допущено не было. 14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.В источнике
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РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

РБК13:51
RT на русском

Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем

RT на русском12:39
ТАСС

Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

ТАСС12:36
Известия

Су-27 сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик

Известия12:21
Lenta.ru

Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Lenta.ru12:40
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новости12:35
Газета.Ru

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Газета.Ru12:31

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Наставник «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити»

Наставник французского "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru04:10