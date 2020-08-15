Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
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Нарушения государственной границы допущено не было. 14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.В источнике
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