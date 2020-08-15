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РБК
РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Нарушения государственной границы допущено не было. 14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.В источнике
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РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

РБКвчера в 13:51
ТАСС

Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

ТАССвчера в 12:36
Московский Комсомолец

Над Черным морем снова заметили самолеты-разведчики США

Московский Комсомолец14 августа в 14:44
Известия

Су-27 сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик

Известиявчера в 12:21
Lenta.ru

Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:40
Газета.Ru

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Газета.Ruвчера в 12:31
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новостивчера в 12:35

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом
Афиша Dailyвчера в 04:53
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 04:56
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Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Вести.Ru18:43

В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

«В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - уточнили в оперативном штабе.
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
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