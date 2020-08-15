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РБК
РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

Нарушения государственной границы допущено не было. 14 августа российские военные отправили истребитель Су-27 на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.В источнике
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РБК

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем

РБКвчера в 13:51
Известия

Су-27 сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик

Известиявчера в 12:21
ТАСС

Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

ТАССвчера в 12:36
RT на русском

Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем

RT на русскомвчера в 12:39
Lenta.ru

Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:40
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новостивчера в 12:35
Газета.Ru

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Газета.Ruвчера в 12:31

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания президентских выборов в стране не планирует участвовать в онлайн-саммите по иранской ядерной программе, который организует Россия, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:00

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известиявчера в 10:11
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Открыты клетки, способные реагировать одновременно на несколько вкусов

Ранее предполагалось, что есть всего лишь три типа вкусовых клеток: клетки типа I вспомогательные, затем клетки типа II отвечают за горький, сладкий и умами вкус, а клетки типа III отвечают за кислый и соленый вкус.
ToDay News Ufa14 августа в 14:56
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufaвчера в 10:18
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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