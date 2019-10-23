Армия и оружие

ИнфоросРоссийский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Учебная «бомбардировка» Крыма со стороны США оказалась плодом фантазии

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Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

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Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем

RT на русском04:48

Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

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Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

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Минобороны рассказало о перехвате бомбардировщика ВВС США над Черным морем

РИА Новости05:36

Истребитель Су-27 сопроводил американский B-52H над Черным морем

Известия05:14
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Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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В России построят корабль для космических туристов

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил о планах госкорпорации создать специальную модификацию космического корабля "Союз" для туристов.
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Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
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В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты

В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
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Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
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США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»

Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
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Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
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Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес

Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях к главным тренерам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0).
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Компания Renault объявила о выходе водородного вэна Kangoo Z.E. Hydrogen на рынок в конце 2019 года и его старшего собрата Master Z.E. Hydrogen в первой половине 2020-го.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

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Сокращается доля семей, которым не хватает денег на еду и одежду

Отмечается, что о недостаче средств даже на еду во втором квартале этого года заявили 0,7% опрошенных, тогда как в прошлом отчетном периоде эта доля была равна 0,8%.
Газета.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие

Глава СГБ: события в Сирии - угроза для безопасности Грузии

Текущие в Сирии процессы рассматриваются как потенциальная угроза для национальной безопасности Грузии, заявил глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили в передаче SWOT на телеканале Imedi.
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Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
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Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке

На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

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Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
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Армия и оружие

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес считает массовые протесты в стране, которые начались после выборов, попыткой государственного переворота.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку более $5 млн

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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition

Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.
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