Армия и оружие

ИнфоросРоссийский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

ТАСС04:51

Минобороны рассказало о перехвате бомбардировщика ВВС США над Черным морем

РИА Новости05:36

Су-27 сопроводили бомбардировщик ВВС США над Черным морем

Газета.Ru05:23

Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

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Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

РБК05:38

Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем

RT на русском04:48

Истребитель Су-27 сопроводил американский B-52H над Черным морем

Известия05:14
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Армия и оружие

Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
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Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
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Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
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Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
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Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
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ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
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В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
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В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

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Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
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Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
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Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
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В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
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Компания Hyundai подвела первые итоги работы онлайн-приложения Hyundai Mobility.
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Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

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Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

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В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
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Заседание облдумы продолжается больше пяти часов

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